Noortebändis osalemine jõudis noorte muusikuteni Mooste pärimusmuusika konkursi võidu kaudu ning läbi demovoorusõela ei pidanud Duo Ruut minema. "Võistlusel osalemine tuli ka meile üllatusena. Osalesime pärimusbändide konkursil aprillis ja selle peapreemia üks osa oli Noortebändil osalemine ning poolfinaali saamine," selgitab Katariina.

"Me olime varem rääkinud Noortebändist ja kursis hoidnud ennast eelmiste aastatega, aga meil ei olnud kunagi varem pähe tulnud, et ise sinna minna," tunnistavad Kivi ja Rebane. "Mõtlesime endamisi, kas sobime oma folk-bändiga sinna. Aga kui see natuke nagu sülle kukkus, siis hakkasime mõtlema, et kuidas me varem sellele mõelnud pole. Nüüd on see võimalus ja pigem võtame seda täiega!"

Väga kaugele ei ole Duo Ruut enda tegemisi veel plaaninud. "Me lihtsalt kulgeme," ütleb Katariina. "Aga tahaks ikka suurtele lavadele jõuda. Mitte ainult Eestisse jääda," lisab Ann-Lisett. "Pigem proovime hetkel võtta igat võimalust, mis meile antakse ja teha seda võimalikult hästi. Ükskõik kui väiksele publikule me esineme – proovime anda endast alati parima ja teha oma asja nii lahedalt kui suudame ning kasutada kõiki võimalusi ära, mis meil on. Ning mitte lati alt läni joosta."

Nii Katariina kui Ann-Lisetti muusikalised eeskujud tulevad pigem Skandinaaviast ja Põhjala rahvastelt. "Neid on palju, keda kuulame. Erinevad koosseisud jäävad silma erinevate asjade poolest. Mõni suudab rahva käima tõmmata, mõni suudab luua atmosfääri, mõni on lihtsalt hästi leidlik."

Katariinat on viimasel ajal köitnud Taani Keelpillikvartett. "Nad ei tee mitte ainult klassikalist muusikat, vaid ka folki. Mulle sümpatiseerib just see, kuidas nad lahendavad selles koosseisus erinevaid asju. Kuna ma ise ka mängin tšellot, siis tuleb sealt palju inspiratsiooni." Eesti muusikutest köidab Katariinat Maarja Nuut, keda võib nimetada hetkel Eesti üheks edukamaks pärimusmuusikuks.

Mõlemad neiud õpivad koolis heliloomingut. "Põhiinstrument on mul alati olnud klaver, aga mängin juurde ka trumme," räägib Ann-Lisett. Katariina õpib koolis lisaks tšellomängule ka torupilli.

Bänd sai ametlikult alguse 2015. aastal, kui tüdrukud seljakotimatkal viibisid. "See oli esimene õhtu, kui me istusime ühise laua taga ja rääkisime juttu. Mõtlesime, et kui me koos muusikat teeme, peaks meil ka nimi olema." Nii pakuti välja erinevaid nimesid. Laua peal olid variandid Mull ja Pilv. "Me tahtsime lihtsat nime. "Ruut jäi sõelale seetõttu, et meile meeldis selle nime kõla."

Nimi pakkus alguses natuke kohalikule pärimusmuusikutele segadust, kuna eksisteerib ka ansambel Rüüt, kellega tüdrukuid on segamini aetud. "Sõna "duo" tuli ka üsna juhuslikult. "Pärimusmuusikabändide konkursil oli keegi julge pannud Ruudu ette sõna, duo. Mõtlesime siis, et miks ka mitte – olemegi ju duo ning kõla sobis ka väga hästi."

Peale kuulsuse ja au ootab Noortebändi võitjat reis Groningeni mainekale muusikafestivalile Eurosonic, kus on võimalus kohtuda muusikamaailma tipptegijatega. Eesti artistidest on eelnevatel aastatel festivalil üles astunud Kerli, Trad.Attack! ja Ewert and the Two Dragons.

Võitja saab salvestada ja välja anda minialbumi. Auhinnapaketi koguväärtus on 3500 eurot ning see antakse välja koos Noortebändi peasponsori Kinemaga.

Poolfinaalid toimuvad 4., 5. ja 6. oktoobril Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Konkursi suurejooneline finaal on 9. novembril. Poolfinalistid valiti välja demovoorust edasipääsenute ning piirkondlikel konkurssidel osalejate vahel. Sel aastal laekus demovooru 47 kandideerimistaotlust, kust valiti välja 15 parimat.