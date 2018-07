Aktiivne tegevus Tai koopasuu juures annab alust arvata, et sukeldujad on valmis jätkama pühapäeval katkestatud päästeoperatsiooni.

Kuigi ajakirjanikel on koopa vahetust lähedusest lahkuda palutud, on nad edastanud infot, et sukeldujad on ilmselt peagi valmis päästeoperatsiooniga jätkama, kuna sündmuspaigale nähti sõitvat vähemalt seitset kiirabiautot, vahendab BBC.

Praeguseks on õnnestunud päästjatel välja tuua neli poissi. Laste tervis on ametnike sõnul hea. Austraaliast pärit arsti Richard Harrise soovitusel toodi koopast esmalt välja need poisid, kelle seisundi doktor kõige viletsamaks oli hinnanud. Daily Maili andmeil on päästetute hulgas 15aastane Pipat Bodhi, 14aastane Prajak Sutham, 13aastane Monhkhol Boonpiam ja poistest noorim, 11aastane Nattawut Takamsai.

Pühapäeval alguse saanud missioon katkestati, et taastada hapnikuvarustus koopas.

Varem on ametnikud öelnud, et tekkinud on 3-4päevane aken, mille vältel on kõige hõlpsam lapsi aidata.

Päästmist ootavad veel kaheksa poissi ning nende treener.

Noortest jalgpalluritest koosnev seltskond jäi veetaseme tõusu tõttu koobastikku lõksu 24. juuni õhtul. Lapsed ning 25aastane treener leiti 9 päeva hiljem.