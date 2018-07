Oli 1981. aasta juuli, kui Ameerika Ühendriikide uudisteagentuuri UPI reporter Tallinnas käis. Teda hämmastas, et siin on suur moeasi käia tänaval T-särgiga, millele on tekst peale trükitud. Narva maanteel jalutades pani ta tähele, et Pepsi-Cola ja Adidase reklaami kandjate kõrval on rohkesti neid, kes kannavad uhkelt millegipärast just Ohio ülikooli särki.

„Pirita rannal mängivad pronkspruunid eestlaste grupid frisbeedega (plastist „lendavad taldrikud“) ja kuulavad lääne rockmuusikat. Üks noor mees loeb valjusti, kuid raskustega inglise grammatikaraamatut. Teises grupis vene suplejad hoiavad end omaette. Vööni alasti sõdurid hoiavad jalgpalli õhus, seda lapiti kätega pildudes. Tüdrukud kasutavad võid kehale määrimiseks paremat pruunistumist püüdes,“ kirjeldab reporter.

Ta on tähele pannud, et eestlased sarnanevad väljanägemiselt ja keelelt soomlastega. Kui neilt vene keeles midagi küsida, siis vastavad nad vaid äärmise häda korral, aga kõnelevad meelsasti soome keelt. „Turistid Helsingist, mis asub otse üle Soome lahe, on huvitatud odavast reisist ja odavast alkoholist ning segunevad linna blondide inimestega,“ nendib reporter ja kinnitab loo pealkirjas: „Vaatamata venestamisele säilitab Eesti visalt oma identsuse.“