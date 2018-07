Laste tervisel pole häda

Osottanakorn ütles ajakirjanikele, et päästeoperatsioon sujus kergemini, kui algul arvati. „Ma olen rääkinud esimeste päästetud lastega. Nende tervisel pole midagi häda,“ kinnitas ta, kuid kohaliku ingliskeelse internetilehekülje Khaosod English andmeil tuleb ühel poistest siiski pikemalt haiglasse kontrolli jääda. Enne Chiang Rai haiglasse saatmist vaadati päästetud lapsed õhtul üle kohapeale püstitatud välihospidalis.

Järgmist päästeoperatsiooni saab alustada umbes kümne tunni pärast (seega täna hommikul), lisas Osottanakorn päästeoperatsiooni eilsest kulgemisest kokkuvõtet tehes. „Meil on vaja täiendada hapnikuvarusid ja tuukrid vajavad pisut puhkust;“ ütles ta põhjuseks. Osottanakorni sõnul on päästeoperatsioonis hõivatud 90 tuukrit, poolsada neist on välismaalased. Esimesel päeval oli neid, kes poiste juurde tungisid ja nad välja tõid, 18. Esialgne plaan nägi ette, et iga poissi saadab kaks tuukrit.

11–16aastased jalgpallurid ja nende 25aastane treener olid läinud koobastikku vihmavarju 23. juunil. Kui seal paduvihma ajal vesi kiiresti tõusma hakkas, põgenesid nad läbitungimatus pimeduses ainsa tõrviku valguses järjest kaugemale koobastikku. Nad leiti üheksa päeva hiljem pooleldi juhuslikult koobastikusuust nelja kilomeetri kauguselt ja umbes 800–1000 meetri sügavuselt. Jalgpallurid ei olnud oma matkast kedagi teavitanud, otsijad sattusid õnnekombel nende jalgrataste juurde koobastiku lähedal. Kulus veel tublisti aega, enne kui kaks tuukrit nende juurde jõudsid.

Poisid on küll tublid jalgpallurid, kuid ei oska ujuda, saati siis sukelduda. Seetõttu püüti esiti paduvihma leevendudes koobastikust pumpadega vett välja saada. Mõneti see õnnestus, kuid pühapäeval taas alanud paduvihm võis kogu pingutuse taas nullida. Seetõttu käivitatigi eile varsti pärast kella kaheksat kohaliku aja järgi päästeoperatsioon.

Eile polnud veel selge, kui palju pidid poisid keerulisel ja kohati päris raskel teekonnal koobastiku suudmesse ujuma. Ajakirjanduse andmeil olid nad varustatud ujumismaskidega, kuigi varem oletati, et suurema osa teest saavad noored kõndida omil jalul.