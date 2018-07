Sel reedel hõljub Londoni kohal hiiglaslik beebimähkmeis Donald Trump ja vähemalt 50 000 inimest tuleb tänavaile Suurbritannia-visiiti alustanud USA presidendi vastu avaldama meelt.

Trumpi kaitseks on muu hulgas toodud Inglismaa lõunarannikule hiiglaslik tuumajõuseadmega lennukiemalaev Harry S. Truman. Nii protestibeebist kui ka lennukiemalaevast pole aga suuremat tolku, sest USA president veedab suurema osa ajast mujal ja ühtegi ametlikku kohtumist või esinemist tal Londonis kavas pole.

Peaminister Theresa May võtab Trumpi vastu oma Chequersi suvelossis. Kui prantslased pakkusid USA presidendile meelelahutuseks Daft Punki elektroonilist muusikat, siis May on kutsunud sõjaväeorkestri keelpillirühma vanu armsaid meloodiaid mängima. Eile ironiseeris Sunday Times, et kui kõlab Barry White'i igihaljas hitt „You're The First, The Last, My Everything“ võiks peaminister kaasa laulda: sa oled mu päike ja kuu, mu juhttäht, minu imeline oled sa... on ainult üks selline nagu sina!