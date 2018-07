Üks on see, mida sa tegelikult tahad, hoopis teine on see, mida sa pead. Sinus toimub sisemine võitlus, ja tundub, et kohusetundlikkus jääb seekord peale.

Vehid tööd teha ja tunned end kindlalt. Sulle täitsa kohe meeldib, et oled sunnitud tööle keskenduma ning pole aegagi mõelda eraelu puudutavatele keerukatele küsimustele.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Mõtted keerlevad rahutult ühe isiku ümber. Tuletad meelde, mis ta on öelnud, proovid sõnade tagant varjatud mõtet leida. Mõtled olukorra keerulisemaks, kui see tegelikult on.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Küllap oled tegus, aga paraku üsna kehv meeskonnamängija – kuna sinu arvamus ei kattu partnerite omaga, kipud alatasa vaidlema, vaidlused võivad kujuneda üsna teravaks.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Püüa enne tegutsemist mõelda, mis järjekorras asju ette võtta. Sul on raskusi olulise ebaoluliselt eristamisega, on oht oma energiat niisama asjatult tühja-tähja peale raisata.

Neitsi

23. august – 22. september

Keegi pöörab sulle tähelepanu ja ajab sind sellega segadusse. Tähelepanu on küll meeldiv, aga sa ei tea täpselt, kuidas oleks õige sellele reageerida. Kohtu sõbraga, pea temaga nõu.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Võimalikud on üllatused. Keegi kolleegidest üritab ehk sinuga ootamatult isiklikul teemal juttu alustada. Sa ei taipa, mis tal täpsemalt plaanis on, see ajab sind segadusse.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Ole rahulik, tegele igapäevaste asjadega. Sul võib küll olla tunne, et kui sa praegu kohe ei tegutse, on varsti juba hilja, aga selline tunne tuleb su enda ebakindlusest.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sul on praegu käeulatuses võimalusi, mida homme enam pole, ja kui sa neid nüüd ja kohe ei kasuta, võivad need jääda sind veel kauaks painama, kahetsust tekitama.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Ilmselt valdab sind tugev õnnetunne. Kas sa üldse arugi saad, mis seda tekitab? Igatahes naeratad sa rõõmsalt kõigile, kellega kokku puutud ning teed teistelgi niimoodi tuju heaks.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Kas lüüa kõigele käega, pöörata uus leht või punnitada ikka vanaviisi edasi? Soov muudatusi ette võtta võib olla suur, ent teostada pole seda Marsi retrograadsuse perioodil kuigi lihtne.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Vajad head nõuannet. Kui silmapiiril pole kedagi, kellelt seda küsida, võiksid ringi vaadata raamatukogus või –poes, uurida käsiraamatuid või tuhnida internetis.

Sünnipäevalapsele