30. juunil leiti Amesburys asuvast majast teadvusetult Charlie Rowley (45) ja Dawn Sturgess (44), vahendas BBC News. Naine suri pühapäeval, mees on jätkuvalt kriitilises seisus haiglas.

Politseinikud alles uurivad, kuidas Sturgess ja Rowley närvimürgiga kokku puutusid, kuid praeguseks on teada, et nad puudutasid saastunud eset kätega.

"Tegemist on šokeeriva ja kurva uudisega. Dawni jääb leinama perekond, sealhulgas tema kolm last. Oleme sel raskel ajal mõtetes ja palvetes nendega," sõnas Scotland Yardi terrorismivastase üksuse juht Neil Basu. "Koos Dawniga haigestunud 45aastane mees on jätkuvalt kriitilises seisus haiglas. Oleme mõtteis ka tema ja tema perega."

Maja, kust leiti teadvusetult Charlie Rowley (45) ja Dawn Sturgess (44). Naine suri pühapäeval haiglas. (SWNS.com / Tony Kershaw / Scanpix)

Amesbury asub Salisburyst kümmekonna kilomeetri kaugusel ning reedel, 29. juunil käisid Sturgess ja Rowley Salisburys.