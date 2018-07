Kui on juba loomariigi kallale mindud, siis pole kaugel ka aeg, kui sõnad „mees“ ja „naine“ tuleks käibelt kustutada. Ilmsed sootunnused on ka sõnadel „isa“ ja „ema“. Mis neist saab?

Mõisteid, kus sootunnus on küllaltki rikkas eesti keeles määrava tähendusega, on küll ja küll. Võtame või meie Kalevipoja – kuidas ta sootunnusteta välja näeks?

Rahul ei olda ka mõistega „rasedus“, mis kõlavat nagu „haigus“. Kas „tiinus“, mis on loomariigis üks positiivsemaid mõisteid, kõlaks paremini?

Kassi- ja linnupoegadest edasi minnes tuleb küsida, mida teha mõistetega „lehm“-„pull“-„härg“, „mära“-„täkk“-„ruun“, „lammas“-„jäär“-„oinas“, mille puhul sootunnused on veelgi ilmsemad?

On ju nii naise ja mehe riietuses kui ka väljanägemises ilmsed sootunnused. Ka nimedes. Kuhu ja kuidas edasi? Kas nagu Mao-aegses Hiinas, kus üks riidemudel kattis peaaegu kogu rahvast? Kõhutunne ütleb, et need barrikaadidel feministid tahaksid ka tulevikus võimalikult naiselikud olla. Meik, kunstküüned, parukad, valeripsmed, minid ja stringid, huulte ja pepude pringitamiseni välja, et mitte poissjuuladena näida.