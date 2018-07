Tallinlasena on veidi häbigi kurta, kui mõni teenus jääb arusaamatult kaugele. Erinevalt väikeasula elanikust ei pea ma kunagi muretsema, kust edaspidi sularaha saada, kui pank otsustab, et küla ainus sularahaautomaat pole enam kulutõhus, või kuidas toimida, kui postkontor uksed sulgeb. Mulle lähim postkontor asub vähem kui poole kilomeetri kaugusel.

Ometi panevad postkasti saabuvad pakiteated nördima, sest Omniva ei toimeta mu saadetisi lähimasse kontorisse, kust pakkide väljavõtmise saaks mugavalt ühitada näiteks toidupoes käiguga. Selle asemel jõuavad need kolme ja poole kilomeetri kaugusele kaubanduskeskusesse, mis asub linnaosas, kuhu pole muidu asja ja mille ühistranspordiühendus jätab soovida.

Samas olukorras olijatele pakub Omniva lihtsat lahendust – kirjuta vaid avaldus, et soovid pakkide ümbersuunamist, ja järgneva kuue kuu jooksul jõuavadki saadetised just sulle sobivasse kontorisse. Ainult et selle eest tuleb maksta 25 eurot – ehk 50 eurot aastas või neli eurot ja 17 senti kuus. Muide, poolteist aastat tagasi tulnuks välja käia vaid 15 eurot. Julgen kahelda, et postiteenuse pakkujale tähendab see suuremat töökoormust, kui kõikide ümbersuunamissoovidega tegelda ükshaaval. Ühekordset ümbersuunamist saab paluda e-posti või telefoni teel ja see on tasuta.

Muidugi tähendab viimane ka pikemat ooteaega. Kuid eestlased olevatki kannatlik rahvas.