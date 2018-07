500eurone tulumaksuvabastus kõigile, pensionide erakorraline tõstmine 100 euro võrra, tulevikufond lastele iseseisva elu alustamiseks ja hooldekodukoht igale pensionärile – kalleid valimislubadusi pilduvad parteilased pole harvade soojade ilmadega aru kaotanud, vaid näivad juhinduvat teater NO99 legendaarsest „Valimiskoolist“: „Igasuguse valimiskampaania esimene kuldreegel kõlab: eelistage lihtsaid, vältige keerulisi loosungeid. Lihtne sõnum on: sina saad palju raha.“ Valijale rahapakiga kosja tulek annab küll tunnistust majanduse heast seisust, ent mida ütleb see meie poliitilise kultuuri kohta?

Turu-uuringute ASi küsitluse järgi on valimislubadusega naelapead tabanud Keskerakond – pensionide tõstmist toetab 85 protsenti küsitletutest. Sotside tulevikufond (hooldekodukoha-lubadus kerkis päevakorda alles pärast küsitlust) pälvis 72 protsendi ja Reformierakonna tulumaksuvabastuse laiendamise idee 61 protsendi valijate toetuse. Võrdluseks – Vabaerakonna ideed vähendada valitsuskoosseisu 15 ministrilt 12 peale toetas 81 protsenti ja EKRE ettepanekut, et kohtunikud oleksid rahva valitavad, vaid 38 protsenti vastajatest. Isamaa lubadus teha pensionisambaga liitumine vabatahtlikuks pälvis 68 protsendi toetuse. Kui inimene toetab nii pensionitõusu kui ka ministrite koondamist, siis tema valimiskäitumist ennustades oleks tark panna panused Keskerakonnale. Isiklikku kasu esmatähtsaks pidav valija käitub seejuures ratsionaalselt.

Ometi pole valimisvõidu retsept sugugi nii lihtne, et pakkuda tuleb kõige rohkem. Et kindla valimiseelistuseta inimesi on juba kolmandik ja nende hulk kasvab, võib arvata, et lihtsate lahenduste aeg möödub tasapisi, kuid kindlalt. Näiteks nõustuksid arvatavasti paljud väitega, et jätkusuutliku pensionisüsteemi loomine nüüd ja tulevikuks ei saa olla nii lihtne kui pidev raha juurde kallamine või seniste sammaste lammutamine. Aga kui ükski erakond midagi muud ei pakugi?

Punastes joontes ja stamplahendustes kinni olevad vanad erakonnad mängivad trumbid kätte võimalikele uutele tulijatele. Iseasi, kas nemadki suudavad valijate ootustega midagi mõistlikku peale hakata.