Eile pakkisime terve päeva. Kui algselt tundus, et mingi 15 kasti tuleb, siis lôpuks oli 45 kasti. Viimane pilt on hetkest, kui juhtus ônnetus ja täpselt pildi tegemise hetkel kaks raamatukasti kukkusid. Kui algselt oli plaan minna Belgia mängu vaatama, siis saime viimased asjad auto peale hetkel, kui hakkas tuututamine, millest vôis järeldada, Belgia vôitis #kolimine #pakkimine #moving #packing #kolimiskastid #brüssel #brussels

