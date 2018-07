"Edasise kriminaalmenetluse käigus kontrollivad uurijad juhtunu asjaolusid ja ka meedia kaudu avalikuks saanud informatsiooni. Seega kontrollime ka väiteid, et mees on oma lähedaste kallal vägivallatsenud," ütles Liiva.

"Arvestades selle juhtumi asjaolusid ja süütaja otsusekindlust alustatu lõpule viimisel, on talle esitatud kahtlustus mõrvakatses. Seega ei ole kogukonnal põhjust karta, et kahtlustatav kinnipidamisasutusest lähikuudel vabaneks," ütles prokurör ja lisas, et kohus võib süüdimõistmisel mehe selle teo eest kuni eluks ajaks vangi saata.

Kohtueelse uurimise ajaks jääb kahtlustatav esialgu vahi alla kuni kaheks kuuks, kuid sõltuvalt uurimise kestusest taotletakse vajadusel selle perioodi pikendamist.

Mõrvakatse eest näeb karistusseadustik ette kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistuse.

Kohtueelset uurimist viib läbi Lõuna prefektuur Lõuna Ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.

Elumaja süütamises kahtlustatav teel Viljandi kohtumajja (Kenno Soo)

Džässlaulja Hedvig Hanson magas maja süütamise ajal ühes lastega parajasti ööund.

Süütajaks oli väidetavalt lauljatari naabrimees, kuigi Hansoni sõnul pole neil omavahel kunagi probleeme või isegi erilist kokkupuudet olnud.

Miks mees maja põlema pani? "Põhjus, mis ta välja tõi, oli see, et mina kutsusin politsei - et ma olen nõid," ütles Hanson Õhtulehele, et naabrimees oli eelmisel nädalavahetusel rünnanud oma naist noaga.