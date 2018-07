Metro vahendab, et näitleja Tom Hardy ja tema abikaasa Charlotte Riley pere saab peagi täiendust - naine ootab paari teist ühist last.

Tomil ja Charlotte'il on juba üks ühine laps, Tomil on ka eelmisest suhtest üks laps. Hiljutisel filmiesilinastusel peitnud Charlotte oma beebikõhtu laia kleidi alla. Allikad on ajalehele Mail on Sunday kinnitanud, et pere tõesti kasvab.

Paarike on neli aastat abielus olnud. Tom ja Charlotte kohtusid filmi "Wuthering Heights" ("Vihurimäe") võtetel.