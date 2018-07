USA president Donald Trump teatas ootamatult, et tema valitsus teeb Tai valitsusega tihedat koostööd, et lapsed koopast välja aidata. "Väga vaprad ja andekad inimesed!" säutsus ta.

The U.S. is working very closely with the Government of Thailand to help get all of the children out of the cave and to safety. Very brave and talented people!