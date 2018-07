Pühapäeval algas Tais kogu maailma liigutanud operatsioon 24. juuni õhtul koobastikku lõksu jäänud poiste välja toomiseks. Esimesel päeval päästeti neli last ning sellele järgnenud päeval järgmised neli. Kolmapäeval, mis operatsioon ka eduka lõpu sai, toodi välja viimased koopasse jäänud neli last. Samuti päästeti poiste treener.

24. juuni, pühapäev. Politsei leiab koopast poiste käe- ja jalajälgi. Laste pereliikmed kogunevad koopa juurde.

25. juuni, esmaspäev. Tai mereväe sukeldujad sisenevad koopasse poisse otsima. Nad usuvad, et seltskond on leidnud kaugemal koopas õhutasku. Jätkub tugev vihmasadu.

26. juuni, teisipäev. Sukeldujad jõuavad mitme kilomeetri kaugusele koobaste hargnemiskohale, kuid tulvaveed sunnivad nad välja tagasi. Vesi on üle ujutanud kitsa avause, mis viib õhutaskusse nimega "Pattaya rand", kus arvatakse poisid viibivat. Üks mees, kelle 13aastane poeg jättis ekskursioonile minemata, usub, et poistel on treeneriga, kes olevat tubli mees ja treeneritööle äärmiselt pühendunud, kindlasti ohutu ja turvaline olla.

27. juuni, kolmapäev. Sündmuskohale jõuab rohkem kui 30 liikmest koosnev grupp USA sõjaväelasi, nende seas meedikud ja ellujäämisspetsialistid. Nendega ühinevad kolm Briti sukeldumisspetsialisti, kes sisenevad koppasse, kuid tulevad sealt üleujutuse tõttu kiirelt välja.

28. juuni, neljapäev. Päästetööd katkevad, sest paduvihm tekitab koopa sees kiirevoolulise tulvavee. Kohale toimetatakse pumbad, et millega hakatakse vett välja pumpama. Koopa kohale lennutatakse droonid, mille abil otsitakse võimalikke õhuauke.Tai võimud kaaluvad võimalust mäe küljele puurida šaht, mis oleks alternatiivseks sissepääsuks koopasse.

29. juuni, reede. Tai peaminister Prayut Chan-O-Cha vestleb kadunud poiste pereliikmetega, kes viibivad parki püstitatud telklaagris.

30. juuni, laupäev. Vihmasadu annab järele ning sukeldujatel õnnestub koopas senisest kaugemale liikuda. Koht, kus arvatakse poisid olevat, jääb aga palju kaugemale.

1. juuli, pühapäev. Sukeldujad jõuavad koopas veelgi kaugemale. Koopasse tehakse päästebaas ning kohale toimetatakse sadu hapnikuballoone ja muud varustust.

2. juuli, esmaspäev. Viimaks ometi! Esmaspäeva õhtul leitakse 12 poissi ja nende treener elusalt. Sündmuskohal viibiv rahvas hõiskab rõõmust, kuid peagi võtab võimust mure selle üle, kuidas ligi nelja kilomeetri kaugusel asuvad lapsed turvaliselt koopast välja saada. Kohalik kuberner selgitab, et päästjad jätkavad koopast vee väljapumpamist ning samal ajal saadetakse arstid ja õed hädaliste tervist kontrollima. "Kui arstid ütlevad, et nende füüsiline seisund on liikumiseks piisavalt hea, tuuakse nad koopast välja," sõnab kuberner.

3. juuli, teisipäev. Lõksusolijatele toimetatakse hädavajalikku toitu ja ravimeid, sealhulgas energiabatoone ja paratsetamooli. Päästjad valmistuvad võimaluseks, et poistel tuleb pikemaks ajaks koopasse jääda.

4. juuli, kolmapäev. Poistele õpetatakse, kuidas sukelduda ja kasutada hingamisaparaate. Päästjatel endil kulub koopasse sisse minemiseks umbes kuus tundi ja väljumiseks viis tundi. Meeskonnad pumpavad ööpäevaringselt koopast vett välja. Ilmaennustus lubab tulevasteks päevadeks veel vihma.

5. juuli, neljapäev. Poisid ja nende treener peavad liikuma veelgi sügavamale koobastikku, kuna neile kuiva pinda pakkunud kivirahn jääb vee alla. Väidetavalt halvenes olukord vabatahtlike äparduse tõttu: nimelt ei pumbatud vett koopast välja, vaid sisse tagasi. Võimude sõnul sunnivad saabuvad mussoonvihmad keerulist päästeoperatsiooni läbi viima kiiremini, kui algselt arvatud. Tai kuningas Maha Vajiralongkorn kutsub päästjaid lapsi ja nende treenerit võimalikult kiiresti maa peale tooma.

6. juuli, reede. Koobast hapnikuballoonidega varustada aidanud 38aastane sukelduja Saman Kunan sureb hapnikupuuduse tõttu. "Tema töö oli kohale toimetada hapnikku. Kuid tagasiteel jäi tal endal sellest puudu," ütleb kohalik ametnik. Mehe surm tekitab suuri kahtlusi, kui turvaline on poiste väljatoomine läbi vee alla mattunud kitsaste avauste. Mereväelaste juht teatab, et koopas on langenud hapnikutase ja ta hoiatab, et aeg poiste väljatoomiseks on piiratud. Kui ametnike sõnul on hapniku määr koopas tavaliselt 21%, siis poiste ning suure hulga päästjate tõttu on see langenud 15% peale.

7. juuli, laupäev. Päästetööde juht Narongsak Osottanakorn ütleb, et poistel pole veel võimalik ohutult välja ujuda. Jalgpallitiimi treener edastab lapsevanematele kirja, milles vabandab juhtunu pärast. Mäeküljele puuritakse üle saja õhuaugu, lootuses, et need ulatuvad poisteni.

8. juuli, pühapäev. Võimud teatavad, et kuna peagi on taas oodata tugevat vihmasadu, algab päästeoperatsioon poiste väljatoomiseks. Õhtu toob rõõmusõnumi: neli poissi on koopast päästetud, nad viiakse haiglasse ja nende tervislik seisund on hea. Päästjad taastavad hapnikuvarusid ja varustust ning valmistuvad esmaspäeval ülejäänuid välja tooma.

9. juuli, esmaspäev. Pärast mitmetunnist pausi teatati, et päästeoperatsioon võib jätkuda. Koopast toodi välja veel neli poissi.