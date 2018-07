Täna hommikul kella kümne paiku Bulgaariast väljuma pidanud SmartLynxi lennuk ei saanud taas õigel ajal tulema ja sadadele puhkajatele öeldi, et lend Tallinna väljub hoopis täna kesköösel ehk 14 tundi hiljem, vahendab TV3-e saade "Kuuuurija".

Selgub, et hädas pole mitte vaid need inimesed, kes soovivad Bulgaarias Musta mere ääres asuvast Burgast Tallinnasse lennata. Hommikul kell kuus Eesti pealinnast väljuma ja Burgas maanduma pidanud lennu ajaks on praegu määratud kell kümme õhtul.

Tallinna lennujaama kommunikatsioonijuhi Margot Holtsi sõnul on lennujaamale teada antud, et Burgast väljuv lennuk peaks siin maanduma kella kolme ajal öösel. Seepärast võib tema sõnul arvata, et lennuk tõuseb seal õhku keskköö paiku.

SmartLynx pole viimasel ajal just kuigivõrd palju kiidusõnu saanud. Juuni lõpus teatas lennureisijaid kaitseb ettevõte Lennuabi, et Harju Maakohus on võtnud menetlusse hagi, mis koosnes üle 160 inimese lennuhüvitise nõuetest Smartlynx Airlines’i vastu.

SmatrLynxi kõneisikut pole Õhtulehel õnnestunud veel tabada.