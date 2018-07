8. juuli südaööl kogunes värvikas seltskond Pirita Velodroomi juures asuvasse parklasse, et alustada teekonda Rakverre, liiklusvahendiks rulluisud. Hulljulge idee eestvedajaks oli Rulluisukooli peatreener ja üks asutajatest, Tõnis Paalme. Mees ise oli endale võtnud eesmärgiks läbida 100-kilomeetrine distants rulluiskudel selg ees.

Veerand üheks on end öisele sõidule registreerinud üheksa inimest. Nende hulgas kaks naisterahvast ning üks alaealine noormees. 16-aastane Karl, kes toimetab Rulluisukoolis abitreenerina. Kuna seltskonnas on kaks Karli, siis teismelist kutsutakse seltskonnas hellitavalt "väikeseks Karliks" (Karl-Hendrik Onton - toim.)

Füüsiliselt raskel teekonnal saab kaasa lüüa vaid sõitja, kellele selline distants üle jõu ei käi. See saab selgeks juba esimesel tõusul või tempos püsimise oskuses. Seltskonnas alustab üks vene keelt kõnelev meesterahvas juttu ning jagab enda hiljutist valusat kogemust. Nimelt oli mees mõned nädalad varem kukkunud. Küsimuse peale, kas kukkumine ei tekita hirmu, vastab mees, et just kukkumistest õpime. "Tegemist oli 90-kraadise kurviga, millele ma liiga kiiresti lähenesin. Hindasin enda oskusi lihtsalt üle," lausub mees ja lisab, et tegemist on tõeliselt nauditava tegevusega, mida ei sega isegi mitte kõige valusamad kukkumised.

Rulluisutamine Tallinnast Rakverre (Erki Pärnaku)

Enne starti räägib Tõnis Paalme kohale tulnud seltskonnale üle rulluisutamise ABC ehk kuidas maanteel võimalikult turvaliselt liigelda. Et sõit oleks sujuv, peavad uisutajad hoidma võimalikult kokku. Uisutajate liikumist maanteel võib võrrelda nöörist kinni hoidva lasteaiarühmaga.

Kui sõnad on rulluisutajatele peale loetud, jagab Rulluisukoolis toimetav Merily Taras seltskonnale helkurveste. Mõned minutid enne kella üht on uisusõbrad enda liiklusvarustuse veel korra üle vaadanud, kiivrid pähe pannud ning sõit Rakverre võib alata. Esialgse prognoosi kohaselt on kohalejõudmise ajaks märgitud kell 7.

Sõitjaid turvab kaks saateautot, mis on varustatud raadiosaatjatega, et reisi jooksul suhelda uisutajate pealiku Tõnisega. Ühe saateauto tiimis on ka neiu, kes on kaasa võtnud ruupori. Eks ikka selleks, et sõitjaid võimalikult tihti "üles äratada".

Teekond algab tempokalt. Esimesed paarkümmend kilomeetrit on rulluisutajate keskmiseks kiiruseks 25-30 kilomeetrit tunnis. Õhutemperatuur näitab +17, mida võib nimetada lausa eksootikaks Eestimaa suveöös.

Paalme on kindlasti üks oskuslikumaid rulluisutajaid kodumaal. Lendleva kergusega ning vahepeal ka põnevaid rulluisutrikke tehes, liigub mees terve distantsi selg ees. Mehel on eesmärk tagurpidi rulluisutamise imeoskusega ühel päeval rekordeid purustada!

Esimene peatus: naeratused siiani näol

Kell pool kolm, kui seljataga on 35 kilomeetrit sõidurõõmu inimtühjal maanteel, tehakse Kuusalu lähistel esimene peatus. Rulluisutajate silmades on näha veel entusiasmi ja rahulolu. Keegi ei kurda valutavate lihaste, väsimuse või unetuse üle. Karl Kristian Alasi, kes igapäevaselt toimetab Rulluisukoolis abitreenerina, lausub naljatades, et tal ei jõudnud pulss selle distantsi ajal isegi 150ni tõusta.

Veerand tundi kestva puhkepausi ajal kogutakse energiat teekonna jätkamiseks: kes joob vett, kes sööb energiabatooni või -geeli. Paalme on kaasa võtnud pitsalõigu ning sööb seda isukalt - kuidagi on energiat vaja saada.

Rulluisutajate seas on rastapatsidega noormees Daniil, kes sõidu algusest alates on näidanud välja väsimusmärke. Esimese puhkepausi ajal uurib mees, millal toidupaus tuleb ning millal avatakse spaa, kuhu rulluisuseltskonnal on plaan pärast sõitu minna.

Kuna teeolud on head, ilm küllaltki tuulevaikne ning ka autosid on möödunud vaid üksikuid, jätkub sõit mõnusas tempos. Keskmine kiirus on rulluisutajatel 19 kilomeetrit tunnis. Eestimaa suveöö võlu on selles, et pimedaks ei lähe, nii on üheksaliikmelist julget uisuseltskonda saatmas punav koidukuma.

Teine peatus: taldade all käib korralik disko!

Kell 3:45 otsustatakse teha teine peatus. Oleme Viitnast 15 kilomeetri kaugusel. Nii mõnigi sõitja tunnistab, et lihased on hakanud endast vaikselt juba märku andma. Daniil on otsustanud puhata pikali, keset asfalti. Mees kurdab, et talla alt suriseb nii kõvasti, nagu oleks seal talladisko käima tõmmatud. Siiski jätkab reisimeeskond täies koosseisus ning kellelgi pole soovi olnud alla anda. Ruuporist hõisatakse lauseid ja meeleolu on ülev. Teekonnal nähakse korralikku metsapidu - sõitjate peade kohalt lendab üle öökull, nähakse jänest, metskitsede perekonda ja kohalikku külakoera, kes ei jõua ära imestada, kui helkurvestides seltskond maantee ääres temast möödub.

Kolmas peatus: seltskond kahaneb

Kell pool viis jõuab vapper seltskond Viitnale. Läbitud on ligi 80 kilomeetrit. Siin oli plaanis teha pikem paus, et võimalusel ka süüa. Kohalik toiduputka on aga suletud ja nii kostub mitme sõitja suust väikest pettumusnurinat. Õnneks mitte kaua. Taamal on hotell, mis võtab vastu ka rulluisuseltskonna ning soovijatel on võimalik keha kinnitada. Daniil kasutab juhust ning tellib sooja toitu. Kas on põhjus liiga suures eines või "talladiskos", aga mees otsustab sõidu katkestada ning istub saateautosse.

Daniilil olid jalad tugevamalt valutama hakanud ning ta pidi sõidu katkestama. "Ma olen kogu elu tegelenud liikumisega ja tunnen enda keha," räägib Daniil, venitades samal ajal enda raskeid jalgu. "Lihasvalu on veel talutav, aga kui see käib läbi luu ja naha, siis peab lõpetama." Mees selgitab, et sellised asjad on teinekord ka vanuses kinni. Daniil on ise 30-aastane ja sõitnud mitmel uisumaratonil.

Viimased jõupingutused enne finišit

Viimased kilomeetrid lähevad vaevaliselt: mitmed närvilised autojuhid on end saateautode ja rulluistutajate taha haakinud ning püüavad möödasõitu sooritada. Kuna vastassuunda eraldavad tõkked, peab kolonn ennast mitmel korral tee äärde paigutama ja varahommikused liiklejad mööda laskma.

Viimased kilomeetrid mööduvad vaikuses. Rakvere piirile jõudes on näha sõitjate näol kergendust. Viimased paarisada meetrit üllatab linn seltskonda teetöödega ja sillutamata teega. Ootamatu raskus võetakse vastu mõnusa huumoriga, kuna siht - spaa - on juba silme ees.

Kohale jõuab väsinud, aga õnnelik seltskond kell 6:54.

Emotsioonid pärast sõitu

"Valus oli, aga see oli seda väärt," jagab Karl Kristian pärast sõitu emotsioone. "Tempo oli hea. Reaalne sõiduaeg oli 5 tundi ning kilometraaž tuli täpselt 100,5." Kuigi kukkumisi õnneks ei toimunud, meenutab Karl 91. kilomeetrit, kui oleks peaaegu kukkunud. "91. kilomeetril oli mul liiga suur hoog ühe järsu kurvi juures. Ma ei keeranud välja ning siis sain natuke joosta tee kõrval oleva mulla peal. See äratas muidugi mind üles," lausub Karl Kristian, kes oli 100 kilomeetrise raja ette võtnud eelkõige selle pärast, et iseendale tõestada, et on võimeline kõigeks. "Inimeste võimetel ei ole piire. Just sellised ettevõtmised näitavad seda. See on sama, et osadele meeldivad ultrajooksud, eesmärgiga tõestada, kui kaugele saab joosta."

Karl Kristian ei kahelnud endas, et jõuab finišini. Küll aga arvab noormees, et tema füüsiline vorm ei ole tänasel päeval nii hea, nagu võiks olla. "Tänases seisus ma sadat kilomeetrit peale küll ei teeks. Jalgpalli MM on mulle väga laastavalt mõjunud," naerab mees. "Ja õlut on ka kõvasti kõrvale kulunud."

Mees arvab, et rulluisutamine on hea kosutav tegevus vabas õhus. "Tegelikult ka tervisesportlaste jaoks hea tegevus, mis ei lõhu liigeseid."

"Minu jaoks on kõige olulisem see, et peale sõitu on nii hea olla, et oled selle ära teinud. Tekib eufooria ja õnnelik tunne," räägib Tõnis pärast sõitu.

Karl Kristiani jaoks oli kõige keerulisem osa peatumised. "Kui sa oled ühe korra selles asjas juba sees, keha on soe, kõik toimib ja rütm on olemas ning kui jahutad selle 10-minutilise pausi jooksul maha, võtab rütmi uuesti sissesaamine järgmised kakskümmend minutit." Kui mees kartis, et uni võib öise sõidu ajal peale tulla, siis tegelikkuses hoidis sõiduga kaasnev adrenaliin üleval. "Praegusel hetkel ei tunne ka veel väsimust. Tõenäoliselt tagasiteel Tallinnasse tuleb."

Kui inimestel on tihtilugu rulluisutamisega seoses hirm, siis Tõnis peab oluliseks, et algaja rulluisutaja võtab endale juhendajaks professionaali, et mitte õppida valesid sõiduvõtteid.

Uisutamine on mõne jaoks väljakutse, teine tunneb aga kogu aeg hirmu, kardab kukkuda. "Iga inimene on individuaalne, kes on rohkem tegelenud erinevate spordialadega, sellele on rulluisutamine ka lihtsam." arvab Merily. "Minu jaoks oli see sõit küll raske," lausub naine. "Paar korda sõidu jooksul mõtlesin, et peaks ehk bussi istuma ja sõidu katkestama, aga ei suutnud alla anda!"

Naine võitles sõidu ajal selja- ning lihasvaluga. "Tundus, et olen aeglane võrreldes teistega ja jään maha, aga ilmselt oli see mõtlemises kinni. Olen õnnelik, et hoolimata raskustest siiski lõpuni suutsin sõita."

Rulluisufanaatikud plaanivad vaikselt juba uusi, pikemaid distantse ning omavahel arutatakse, kas Tallinn-Tartu distants oleks teostatav.