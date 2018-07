Riigi teatajas olevate andmete põhjal vallandati 18,632 inimest. Neist 8998 olid politseinikud. Vallandamise põhjuseks on kahtlus, et nad on seotud terroriorganisatsioonidega ja gruppidega, mis "tegutsevad riikliku julgeoleku vastu".

Türgi riigis kehtib alates 2016. aasta juulis toimunud riigipöördekatsest eriolukord. Meedia nimetab pühapäeval välja antud korraldust kui viimaseks, sest kohalikud võimud on andnud mõista, et eriolukord võib lõppeda esmaspäeval, mil algab president Recep Tayyip Erdoğani teine ametiaeg.

Ülemöödunud juulist alates on vallandatud üle 100 000 avaliku sektori töötaja. Suurem osa neist on saanud süüdistuse seotuses USAs baseeruva islamivaimuliku Fethullah Güleniga, keda peetakse riigipöördekatse korraldajaks. Gülen eitab süüdistusi ning rõhutab, et tema liikumine on rahumeelne.