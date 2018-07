Päästetiimid sisenesid koopasse kohaliku aja järgi kell kümme hommikul. Võimud ennustavad, et kõige varasemalt võidakse poisid välja tuua kella üheksaks õhtul. Sealsamas pole aga välistatud, et päästeoperatsioon kestab mitu päeva.

The Guardiani andmetel on päästeoperatsiooni kaasatud 18 sukeldujat, kellest viis kuuluvad Tai mereväe koosseisu. Ülejäänud 13 on appi läinud muudest riikidest.

Arvatakse, et päästeoperatsiooniks on praegu parim aeg, sest veetase on märgatavalt langenud. The Guardian lisab aga sedagi, et päästeoperatsioon võib kesta kuni kaks päeva.