Weekend festival võtab kasutusele sularahavaba lahenduse ja kaob ära vajadus rahakott üritusele kaasa võtta.



Weekend Festival Baltic korraldusmeeskond teatab, et toob esimest korda Baltikumis külastajateni cashless ehk sularahavaba festivalikogemuse. Cashless süsteem tagab külastajatele kiirema sissepääsu festivalialale, kiirema teeninduse ning kaob ära vajadus oma rahakott festivalile üleüldse kaasa võtta.



Kõik festivalipiletid vahetatakse käepaelte vastu, mis on varustatud RFID ehk raadioside kiibiga. Lisaks maksmisele on kiip kasutusel ka külastaja pileti õigsuse kontrolliks. Igal külastajal on võimalik enne festivali algust kanda käepaelale vabalt valitud summa planeerides nii hoolikamalt oma kulutusi.

Loomulikult on festivalialal kümneid laadimispunkte ning pileti ja käepael sidumine on samuti võimalik teha kohapeal, kuid et tagada kõigile kiire sissepääs festivalialale, siis soovitab festival oma konto juba aegsasti ära registreerida.



MEELESPEA:

* käepaela saad nii tellida kui koha peal vahetada

* paelaga saab: maksta, sissepääsu läbida, alati raha juurde laadida nii konto kaudu kui vastavas punktis festivalialal

* kasutamata summa saab pärast festivali tagasi taodelda