Tai võimude sõnul on Põhja-Tais Tham Luangi koopasse 23. juunil lõksu jäänud 12 noore jalgpalluri ja nende treeneri päästmiseks aega kolm kuni neli päeva, vahendab The Guardian. Juhul, kui nende päästmine selle aja jooksul ei õnnestu, avaneb järgmine võimalus arvatavasti alles jaanuaris.

Tai võimude sõnul nähakse praegu vaeva, et päästetööd võimalikult ohutuks teha. Ajasurve päästetöödega kiirustada panevad peale ees ootavad tugevad vihmahood ning üha suurenev süsihappegaasi konsentratsioon koobastes olevas õhus.

Chiang Rai kuberner Narongsak Osatanakorn ütles laupäeval, et vee koobastest välja pumpamine on osutunud väga edukaks ning tehtud tööd pole rikkunud ka uuted vihmahood. Küll aga ennustatakse järgmiseks nädalaks tugevamat vihma, mistõttu tuleb päästjatel tegutseda kiiresti. Vastasel juhul võib Osatanakorni sõnul avaneda jalgpallimeeskonna päästmiseks võimalus alles Jaanuaris. "Kui me ootame liiga kaua, ei tea me, kui palju vihmavett veel tuleb," sõnas ta.

Kuberneri sõnul jätkatakse vee väljapumpamisega seni, kuni ennustatavad vihmahood panevad neid valiku ette, mida edasi teha. "Ideaalne situatsioon on see, kui poleks üldse vett, kuid see on võimatu, sest see juhtub vaid detsembris ja jaanuaris," lisas Osatanakorn. "Teine parim variant on saada veetase piisavalt madalaks, et saaksime nad välja tuua."

Otsus, millal ja kuidas toimida, langetatakse siis, kui olukord muutub kriitiliseks.