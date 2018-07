Miks mees maja põlema pani? "Põhjus, mis ta välja tõi, oli see, et mina kutsusin politsei - et ma olen nõid," ütleb Hanson, et naabrimees oli eelmisel nädalavahetusel rünnanud oma naist noaga. Asjast teada saanud külamees edastas pikemalt mõtlemata info korrakaitsjatele. Ent miskipärast arvanud naabrimees, et nii-öelda pealekaebajaks oli hoopiski Hanson.

Hanson ütleb, et külamees küll rääkis talle sellest juhtumist. "Aga mina ise pole seda naist näinud: ma väldin nendega suhtlemist. Ma tean teda," ütleb ta.

Laulja on juhtunust šokis ja ei soovi pikemalt süütamisest rääkida. Praegu on ta lastega oma ema juures. "Ühel päeval ma ehk räägin, praegu ei jõua väga palju rääkida."

Küll aga on Hansonil konkreetne sõnum kõikidele naistele, kes selliste meeste pärast kannatavad: "Neist tuleks teada anda! See jõuab muidu selleni välja, et inimene ongi karistamata."

Mis puudutab naabrimehe naist, teab Hanson, et mehe poja sõnul ei julgenud naine ise politsei poole pöörduda. "Kui ma oleksin seda naist näinud, siis ma oleksin teda julgustanud," usub ta.

Laulja tõdeb, et tavaliselt on naiste argumendiks see, et mees on ju kaine peaga nii normaalne. Ta lisab aga lühidalt: "See mees on ennegi vägivaldne olnud."

"See mees on hästi ebastabiilse psüühikaga: kord ta lehvitab meile, naeratab ja kõik. Lapsed ütlesid, et ka eile õhtul ta lehvitas meile," kirjeldab Hanson.

Maja süüdanud naabrimees on praegu politsei hoole all. Hanson tunnistab, et tal on mehe vabanemise ees hirm. Täna öösel päästis laulja pere suuremast kahjust majas olnud tulekustutid ning appi rutanud kohalikud, kes aitasid esimese leegi maha võtta.

"Lapsed ütlesid, et nad ei julge välja ka joosta majast, aga oli vaja välja joosta,” meenutab Hanson öiseid sündmusi.

Seda, millal ta julgeb ühes perega majja naasta, ta ei tea. "Praegu on šokk, eks seda vaatab."