Kui naine rasedaks jääb, muutub tema elu totaalselt ja on terve hulk asju, mida naised enam teha ei saa ning palju toite, millest tuleb loobuda. Hertsoginna Kate'i õde Pippa Middleton paljastab aga ühe asja, millest tema loobunud pole, vahendab Mirror.

Pippa ja tema abikaasa James Matthews ootavad oma esimest last ning naine kirjutab oma kolumnis Waitrose Weekendile, et pole lapseootuse ajal tennisest loobunud. "Olen lapsest peale olnud tennisefänn ning jätkanud mängimist ka rasedama," kirjutab Pippa, lisades, et teeb seda muidugi ettevaatlikult.

"Võtame või Serena Williamsi, kes tõestas, et naised võivad isegi kaheksanda raseduskuuni mängida. Vähesed meist suudavad sedasama, kuid kui oled terve, hästi treenitud ning rasedus kulgeb hästi, pole mingit põhjust, miks ei tohiks heal tasemel tennisemängu jätkata."

Usutavasti on Pippa beebi sünnitähtaeg oktoobris.