Jaapani lääneosa tabanud üleujutustes ja maalihetes on hukkunud vähemalt 49 inimest. Ligi viiskümmend inimest on kadunud, vahendab BBC ja Reuters.

Enim hukkunuid on olnud Hiroshima piirkonnas, mida on tugev vihm räsinud kolmapäevast saati. Jaapani uudisteagentuuri Kyodo andmetel on nii mõnegi inimese neelanud maalihked.

Erakorralise olukorra tõttu on pidanud evakueeruma ligi 1,6 miljonit inimest ning ligi kolmel miljonile inimesele on antud soovitus jätta oma kodu vabatahtlikult.

Päästeoperatsioonidest võtab osa tuhandeid politseinikke, tuletõrjujaid ja sõdureid.

Vihmasajule oodatakse lähipäevil lisa. Praeguste ilmavaatlusandmete põhjal on aga teada, et näiteks Tokyost ligi 600 kilomeetri kaugusel asuvas Motoyamas sadas reede ja laupäeva hommiku vahel alla 583 millimeetrit vett.