Jaapani lääneosa tabanud üleujutustes ja maalihetes on hukkunud ligi 70 inimest. Paljud inimest on kadunud, vahendavad BBC, The Guardian ja Reuters.

Laupäeval teatati, et enim hukkunuid on olnud Hiroshima piirkonnas, mida on tugev vihm räsinud kolmapäevast saati. Jaapani uudisteagentuuri Kyodo andmetel on nii mõnegi inimese neelanud maalihked. Nii suurt vihmasadu pole Jaapanis nähtud aastakümneid.

Erakorralise olukorra tõttu on pidanud evakueeruma ligi 4,72 miljonit inimest.