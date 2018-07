Tallinna perekonnaseisuameti juhataja Karin Kask ütles laupäeva hommikul Vikerraadios, et Õnnepaleena tuntud hoone läheb alates sügisest pooleks aastaks remonti. Vikerhommiku saates külaliseks olnud Kask kirjeldas, et laulatused selle pärast ära siiski ei jää: remondi ajal toimuvad need Harju maavalitsuse hoones, aadressil Roosikrantsi 12. "Aga mis puudutab meie maja, siis päästeamet tegi meile 2016. aastal ettekirjutuse, et nii see maja edasi enam nii toimida ei saa. Meie elektrijuhtmestik on vananenud, meie soojusüsteem on selline, et osades kabinettides on talvel vaid 12 kraadi sooja," kirjeldas Kask, et maja ootab ees kapitaalremont. "Oleme esialgu planeerinud [maja sulgeda] pooleks aastaks - see tähendab, et viimane abielu sõlmitakse selles hoones 22. septembril käesoleval aastal." PÜÜAVAD HAKKAMA SAADA: Tallinna perekonnaseisuameti juhataja Karin Kask ütleb, et Harju maavalitsuse hoones on inimesi paari pandud ka varem. Küll aga on seal Õnnepaleest kordades vähem ruumi. (Stanislav Moshkov)

Kase sõnul on remondi algus ajastatud abielude sõlmimise kõrghooaja lõppu. Uksed soovitakse taasavada esimesel aprillil. "Ma väga loodan, et see pole aprillinali, et see on ikka tõsiseltvõetav kuupäev," kommenteeris Kask. "Vähemalt täna ehitajatega oleme sellise kokkuleppe teinud, et 15. märtsist 2019 hakkamte tagasi kolima ja tööd alustame 1. aprillil."