Põhja-Tais Tham Luangi koopasse 23. juunil lõksu jäänud 12 noort jalgpallurit on kirjutanud oma vanematele kirju, milles paluvad nende pärast mitte muretseda. Nendega kaasas olev treener palub kirjalikult vabandust, vahendab BBC.

"Ärge muretsege, me oleme kõik tugevad," kirjutavad poisid oma kirjades. Üks neist on lisanud palve õpetajale: "Õpetaja, palun ära anna meile palju kodutöid!" Poisid pole unustanud ka palveid oma vanematele valmistada nende pääsemise korral toitu, näiteks praetud kana.

Poisse saatnud 25aastane treener Ekkapol Chantawong palus laste vanemate käest siiralt vabandust. Ta lisas oma kirjas, et päästetiim kohtleb neid hästi ning kõikidega on hästi. "Ma luban, et hoolitsen laste eest nii hästi kui saan," ütles treener. "Aitäh kõigile, kes on appi tulnud."