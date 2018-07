Muinsuskaitseamet tuvastas Anija vallas Vetla külas Vabadussõjas hukkunute ühishaua ümbruse heakorra kohta inspekteerides, et mälestusmärgi ümbrus on hooldamata, ligipääs maanteelt on takistatud ja võsastumas.

Mälestusmärgil on kultuuriajalooline ja sõjaajalooline väärtus, sõnab muinsuskaitseameti vaneminspektor Ly Renter. Mälestise omanik või valdaja saab mälestise hooldamiseks taotleda muinsuskaitseametilt toetust, teatab Renter Ida-Harjumaa metsaülemale. 30. augustiks palutakse tagada mälestuskivi ümbruses heakord.