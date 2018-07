Kaitseväe asendusteenistuse korraldust kontrollinud õiguskantsler Ülle Madise (pildil) soovitas tagada, et asendusteenistujatel oleks võimalik avaldada oma eelistusi teenistuskoha osas ja kohaga enne tutvuda ning oleks ka mõistlik, et teenistuskoht saaks asendusteenistuja sobivust eelnevalt hinnata.

Õiguskantsler kontrollis asendusteenistuse korraldust – intervjueeris asendusteenistujaid ja teenistust korraldavate asutuste juhte ja üldiselt olid teenistusega rahul nii asendusteenistujad kui asutuste juhid.„Teenistujate sõnul on tööülesanded huvitavad ning suhtumine neisse sõbralik. Asutuste juhtide sõnul on asendusteenistujatest palju kasu. Teenistuse veelgi paremaks muutmiseks soovitas õiguskantsler tagada, et asendusteenistujatel oleks võimalik avaldada oma eelistusi teenistuskoha osas ning kohaga enne tutvuda,“ vahendas õiguskantsleri kantselei kommunikatsioonijuht Janek Luts. „ Samuti on mõistlik, et teenistuskoht saaks asendusteenistuja sobivust eelnevalt hinnata. Ka tuleks paremini läbi mõelda, millist väljaõpet asendusteenistujatele antakse, kuna praegu on väljaõpe väga ebaühtlase tasemega.“ Kaitseressursside Amet vastas õiguskantslerile, et käimasoleval aastal on kõikidele teenistusse asujatele antud võimalus oma eelistusi teenistuskoha osas avaldada ning on antud ka võimalus teenistuskohaga eelnevalt tutvuda. Asendusteenistujate väljaõppe ühtlustamise küsimuse lubas amet tõstatada lähiajal kaitseväeteenistuse seaduse muutmise käigus.