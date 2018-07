Tänases LP-s räägib Viivi Sõnajalg, kuidas igaõhtusest veinijoomisest sai sõltuvus ja kuidas seda märkasid tema lapsed.

"Ema, mulle tundub, et sa pole päris kaine" või "Kas sa oled liiga palju alkoholi tarvitanud?" küsisid Viivi Sõnalaja lapsed, kirjutab LP.

"Kui need märkused tulema hakkasid, õigustasin end tugevalt. Uskussin kaua, et nad kesivad. Aga ma ei saanud siis sugugi aru, et mu lähedased hakkasid selle tõttu kannatama," ütles Viivi.



Loe täispikka intervjuud LP-st.