"Kas teen ühe loo veel või tahate Nublut?" õrritab räppar Double V rahvast. Publik, kellest valdav enamus on varastes 20ndates, läheb pöördesse ning maja täitub kisa ja viledega. Paraku ei näi Pärnu räppar Double V Viljandi Koidu seltsimaja lavalt lahkuvat, sest esitab vähemalt kaks lugu veel. Kui pärnakas ütleb pärast lubatud viimast lugu, et teeb ühe laulu veel, hakkab rahvas läbisegi karjuma. Ei saagi lõplikult aru, kas nad soovisid mehe lahkumist või karjusid lihtsalt karjumise pärast. "See on mu elu parim live," sõnab räppar lõpetuseks. Küll aga ei saabu Nublut kuskilt. Pärast Double V lahkumist alustab taas DJ ja need, kel uut vägijooki vaja pole, tantsivad ennastunustavalt. Tunnen, et täna mul tantsupõrandale asja pole ja lähen ostan endale parem ühe joogi. Hoovi jõudes kuulen esimese asjana ukse juures seisvas seltskonnas küsimust "Kui täis sa oled?". Ju neil on hea pidu.

Joon seina ääres limonaadi nagu müürilillekesele kohane ja mõtlen, kas näen täna seda, mis juhtus 12. aprillil Erinevate Tubade Klubis. Tegu oli Nublu esimese kontserdiga ning publik laulis juba kõiki mõminaräppari lugusid kaasa. Ootused on kõrged.

Pool tundi korralikku kütet Ja siis ta saabub, seljas hallid dressid ja ees suusaprillid. Publik hullub - tüdrukud kiljuvad ja noormehed vilistavad. Arvestades, et Nublu astus mõned tunnid enne Viljandisse tulekut üles Kohtla-Nõmmel toimuval festivalil Mägede Hääl, oli räpparil väga palju energiat. Kindlasti mängisid rolli ka Koidu seltsimajja kohale tulnud fännid, kes Nublu laule täiest kõrist kaasa karjusid. "Viljandi, mul pole kunagi sellist tunnet olnud," on Nublu publikuga rahul. "Eelmisel suvel ma h** arvasin, et tulen seda lugu järgmisel aastal Viljandisse esitama," sõnab räppar enne loo "Puhkus" esitamist. Näen oma raskemuusikat kuulavat sõpra, kes mulle hüvastijätuks lehvitab ja ütleb, et tema rohkem ei suuda. Räppar toob teemaks ka jalgpalli, küsides publikult, kas nad tänaseid mänge vaatasid. Hõisete peale palub Nublu DJ-l mängima panna Bellini loo "Samba De Janeiro", mille peale läheb saalis lahti suurem tantsupidu. Isegi DJ, kes on laval karkudega, viskab need õhku ja elab täiega kaasa.