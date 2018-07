Superstaarisaate võitja Uudo Sepp kinnitab, et kaitseväes teda alandatud pole ning muretseb hoopis nende pärast, kellele see arusaamatus lisatööd tekitab.

"Ma olen kodus harjunud ütlema, et ma nüüd lahkun; lähen teenistusest ära, näeme. Aga lahkumine tähendab ka seda, et sa lahkud siitilmast. Kaitseväelastele tuleb öelda, et lubage minna," kirjeldas Uudo. "Pärast "lubage lahkuda" ütlemist pandi mind matile pikali ja saadeti õue. Seal oldi minut aega nö leinaseisakus. Oligi selline naljaga asi."

"Kui ma emale seda rääkisin, siis ta võis arvata, et mind alandati. Aga tegelikult see üldse nii ei olnud. See oli naljaga pooleks, et ükskord jääks meelde, et tuleb öelda "lubage minna". Ja kui ikkagi vanast harjumusest ütled "lubage lahkuda", siis lähedki jälle mati peale pikali," naeris Uudo.

Laulja kinnitas, et väljaviimise hetkel ta alasti kohe kindlasti polnud. "Ma ei tea, kust see üldse võeti!" imestas ta. Uudo sõnul oli tal siis seljas soe pesu, fliis ja retuusid.

"Ei, jumala eest, ei olnud sellist asja!" rõhutas ta, et mingit kuritarvitamist kaitseväe poolt tema ei kogenud. "Kohtlemine oli seal inimlik ja äge."

Kroonika intervjuu tagajärjel lahvatanud skandaal Uudole ja tema perele mingit suurt pahandust kaasa ei toonud.

"See ajas naerma ja mõtlesin, et okei... Nüüd peab emale ka tegema meediakoolituse, et iga kogemata öeldud sõna läheb lehte ja nii lihtsalt on. Nüüd on emal kena õppetund käes," märkis ta.

"Kahju on ainult sellest, et selline asi sattus järsku lehte ning kaitsevägi pani kohe inimesed asja uurima. Mul on kahju, et teistel on pahandus," lisas laulja. "Vahel ikka juhtub asju. Loodetavasti kõik laabub ilusti ning saame olla õnnelikud edasi ja keegi ei saa haiget."

Ajakirja Kroonika intervjuus ilmunud väite, et Uudo Seppa tegevteenistuses alandati, tõttu algatati kaitseväes uurimine. Juhtumi uurimisega tegeleb kaitseväe peainspektor, korralduse järelevalvemenetluse läbiviimiseks andis kaitseväe juhataja Riho Terras.