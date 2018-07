Eestis tahab aina enam noori saada sotsiaalmeedia mõjutajateks (ingl influencer), et videovaatamiste ja promoürituste pealt teenida. Mitu ettevõtjat, peamiselt hotelliomanikud, aga arvavad, et näiline staatus on noortele pähe läinud, sest vaid tuhatkonna jälgijaga sisuloojad küsivad reklaami eest tasuta hotellitube. Juutuuber Victoria Villigu meelest on olukord aga hoopis vastupidine.

Meriton Hotels AS juhi Rasmus-Rai Kuuspu sõnul on väiksematel hotellidel keerulisem sisuloojatele vastu tulla, kui neilt tasuta hotellituba tahetakse. „Enne vastamist vaatame hotelli tubade saadavust sel perioodil ja üldist nõudlust. Kindlasti ei ole me majas paika pannud kriteeriume, mille alusel me kellelegi tasuta majutust pakume või siis ei paku. Kuna kõrghooaeg on meie jaoks kõige kiirem ja samas ka tulusam aeg, siis siiani pole me ühelegi blogijale tasuta majutust pakkunud,“ ütleb Kuuspu. Siiski nendib ta, et tuleb osata neile vastu tulla ja leida kompromiss.