„Kurb, milline eeskuju Eestis on“, „See on jah üpris uskumatu kui palju see koer jooksus on. Nii paljud on teda endale koju vedanud. Mitte midagi ei muutu“, „Isver, kui aed ei pea, siis miks küll lastakse koer üksi järelvalveta õue,“ reageerisid Nõmme elanikud sotsiaalmeedias levinud teatele, et haridusminister Mailis Repsi koer pääses tänavale seiklema.

Haridusministri koer tunti ära nõmmekate Facebooki postitatud pildilt, mille all murelik pildistaja päris kaaskodanikelt: „Põllu tänaval üks koerake segaduses. Kas elab ligidal või jooksus?“

Emotsionaalseid vastuseid tuli hooga: „Appi, kui palju ma olen näinud juba selle koera jooksukuulutusi. Kas ta on tüdinenud temast või milles probleem?“, „Mis nende nimekate prouadega küll lahti on... Pirital on pidevalt jooksus proua Rajasalu koer, Nõmmel proua Repsi koer, Ihasalus retsib lapsi proua Ojulandi koer...“, „Pakosta koer elas pidevalt meie aias. Me ei pidanud aastaid oma koertele ühtegi mänguasja ostma, muudkui tõi siia. Kahju, et ära kolisid, vanad mänguasjad hakkavad ära kuluma.“