30 fotot

RAADIO ON ÕIGE KOHT: Maris sõnab, et tema käest on üllatusega uuritud, et kas ta tõesti töötab ikka veel raadios. „Mina küsin seepeale, et mis mõttes ikka veel. Mul ei ole tunnet, et peaks pillid nurka viskama. Ma tunnen, et olen raadios õiges kohas.“ (Martin Ahven)