Oleg Sõnajalg rääkis kolmapäevases "Ringvaates", et tema abikaasa Viivi on alkoholismiga võideldes leidnud uue kutsumuse ja tegeleb oma probleemidega Lootuse külas.

Siiri ja Viivi Sõnajalg 2007. aastal (Kalev Lilleorg)

Olegi sõnul haaras Viivi pudeli järele siis, kui tal tekkis ärevus. Mõõdukas alkoholitarvitamine aga ei aidanud, misjärel läks naine psühhiaatri juurde. See viis teda aga antidepressantide ja rahustite lõksu. Viivi leidis abi Lootuse külast.

"Viivi tegi selle otsuse ja läks sinna. See oli täiesti elumuutev kogemus. Ma olen seda protsessi jälginud kümme kuud. See muudatus on nii sügav ja nii põhjalik, et ta on jõudnud sinna välja, et on leidnud endas täiesti uue kutse ja see kutse on pühendada kogu oma ülejäänud elu inimeste aitamiseks, kellel on samad probleemid," rääkis Oleg.