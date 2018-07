Suviti on Ruhnu turistidest pungil, kuid praegu valitseb saarel vaikus. Seda kergem on märgata imepisikese Ruhnu ilu.

Eesti lõunapoolseim saar Ruhnu on suviti paljude turistide meelispaik. Seda suuresti seetõttu, et saarel on väga rahulik. Kuna praegu on praamiliiklus saarega häiritud, siis sealne elu erakordselt vaikne.