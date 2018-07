"Ajakirjanduses avaldatud kaitseväes toimunud võimaliku määrustikuvälise tegevuse uurimiseks on algatatud erakorraline järelevalvemenetlus. Algatatud menetlemine peab näitama, kas ajakirjanduses toodud väited vastavad tõele või mitte," selgitab nooremleitnant Igor Ljapin.

Ajakirja Kroonika intervjuus ilmunud väide, et Uudo Seppa tegevteenistuses alandati, jõudis ka kaitseväeni, kus algatati selle kohta kaitseväe juhataja Riho Terrase korraldusel uurimine.

"Soovime toonitada, et kaitseväes ei ole määrustikuvälised suhted mitte mingil kombel lubatavad. Nendest peavad asjaomased koheselt oma ülemale ette kandma," kinnitab Igor Ljapin.

Uudo Sepa vanemad Merike ja Egon paljastasid täna ajakirjas Kroonika , et kui Uudo soovis terviseporbleemide tõttu kaisteväest lahkuda, tõi see kaasa alandused.

„Kui ta ütles: „Palun luba lahkuda!“, siis vastati, et lahkuvad ainult surnud. „Tuleb öelda, et palun lubage minna.“ Siis pidi Uudo end alasti võtma ja teised poisid kandsid teda kätel. Ta pandi lumele ja poisid lõid kulpi ning ütlesid, et sa oled nüüd surnud,“ meenutab Uudo ema.