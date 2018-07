Haigekassa on sõlminud lepingu umbes poolte hambaravikliinikutega. Ülejäänud hambaarstide kliendid ei saa kasutada neile ette nähtud 40- või 85eurost hüvitist. Haigekassa „säästab“ nii küll miljoneid, aga muu hulgas nende arvelt, kel pole hüvitiskõlblikku arsti lähedalt võtta. Miks otsustab haigekassa ja mitte inimene, millise hambaarsti juures hüvitist kasutada?

Kus ministri jõuvõtetest väheks jäi, seal võib Kadri Simsoni töö lõpule viia avalik arvamus. Igatahes kostub neist neljast maakonnast, kus piletitasuta maakondlik bussisõit ei rakendunud, juba hääli, et miks naaber saab priilt sõita ja nemad mitte. Et „tasuta“ sildiga bussid saavad rahvale liiga armsaks, paneb teised erakonnad muretsema isegi siis, kui inimesed unustavad valimistel Keskerakonda helde kingituse eest tänada. Ei taha ju õhukesegi riigi pooldajad rahva tahtest üle sõita ning nii võib Simsoni bussipoliitika kesta seni, kuni järgmine suurem kärpeplaan selle ajaloo prügikasti pühib.

Kui vaadata liikluses toimuvat, võiks tõdeda, et eestlasele on nutiseade kallim kui elu. Kui inimesi ei distsiplineeri trahvid ega hoiatavad näited hukkunutega lõppenud õnnetustest, siis mis veel. Portaalid võitlevad nutijoobes juhtidega sama maailma vahenditega. Roolis telefoniga lobisejad ja sõnumitoksijad pannakse virtuaalsesse häbiposti. Mahukatest pildigaleriidest võib süüdlane leida aga hoopis õigustust – ühesugused patused me kõik!

Elektrihind jätab külmaks

Elektrihinna tõus kolmandiku võrra, nagu ennustab tulevaks talveks Eesti Energia, teeb arusaadavalt murelikuks rahva, kuid millegipärast mitte ministreid. Valitsuse pressikonverentsil pakkusid nad, et esialgne prognoos ei pruugigi täituda ja praegu pole põhjust elektriaktsiisi langetada. Kas valitsus elab pimeduses, et kodudesse jõudva elektri kallinemine 14% võrra ainuüksi viimase aasta jooksul nendeni ei ulatu?

Paguluses linnapea