See, et magusaimal puhkuseajal valguvad politsei- ja piirivalveameti Tallinna teeninduspunktid rahvast täis, on samasugune rusikareegel, nagu et vähemalt korra suve jooksul pealinna tänavatel uputab. Kuigi mõlemale probleemile on viidatud kui paratamatusele, on siiski lootust, et tulevased dokumendiuuendajad pääsevad kuni kahetunnisest ooteajast – augustis avatakse uus dokumentide väljastuspunkt Tallinna kesklinnas.

Miks alles augustis ning miks vaid ajutine teeninduspunkt, kuhu dokumendi taotlejal asja pole? Hädalahendus on parem kui mitte midagi, ent ei lahenda linlaste peamist muret: aastaläbi avatud teenindused on kaugel ja passilaua külastamiseks tuleb aega näpistada tööajast. Kel see muidu võimalik pole, leiabki tee PPA teeninduspunkti alles suvisel puhkuseajal.

Riigihalduse ministri Janek Mäggi unelm sellest, et näiteks ID-kaarti ei peakski füüsiliselt kuhugi uuendama minema, vaid see saadetaks inimesele automaatselt, kõlab nagu kättesaamatu utoopia. Moodne eestlane toob endale koju tehnoloogia, mis tema eest tuled kustutab ja hommikukohvi täpselt ärkamisajaks valmistab, ent oma riigiga virtuaalselt suhtlemine on tihtipeale sama tülikas ja ainult veidi vähem aeganõudev kui ise kohale minemine. Probleem pole ainult PPAs.

Nii olemegi olukorras, kus Eesti e-edulugu ei väsita kiitmast välismaal, kuid kodus tuleb e-võidukäigu tõttu ülearusteks kuulutatud teenindussaalidele avada veel lisagi. On hea, et valitsuses on probleemi tunnistanud nii sise- kui ka riigihalduse minister. Halvem märk on, et sellise tegelase nagu infotehnoloogiaminister olemasolu kipub hoopis ununema.