Kuna elan linnast väljas, veedan peaaegu iga päev päris suure osa oma ajast liikluses. Kui korraks talvele tagasi vaadata, tuleb tõdeda, et kui maha tuleb väiksemgi lumekirme, ei oska eestlane enam autoga sõita. Ent suvelgi pole olukord parem – tundub, et inimestel läheb meelest, et liikluses kehtivad reeglid.

Järvevana teel, kus kiirusepiirang on 70 km/h tunnis, sõidavad isegi linnaliinibussid vähemalt 80ga. Ülejäänud ei saa bussidele alla jääda ning litsuvad gaasipedaali seni, kuni spidomeeter vähemalt 90 km/h näitab. Narva maanteel, kus kiirusepiirang 110 km/h peale tõsteti, on see liikumiskiirus mõnele ikka liiga aeglane. Kui mina püsikiirushoidja 110 km/h peale sätin, kihutab 90% autodest minust mööda.

Asja teeb veelgi hullemaks, et kui kaherajalisel maanteel sõidab paremas reas autojuht, kes soovib liikuda 90 km/h, ja mina temast vasakult 110 km/h möödasõitu tegema lähen, siis kihutavad mu sappa 130ga sõitjad. Sentimeetrise vahega mu auto tagumikus sõitmine, muidugi tuledega vilgutamine, käežestid – see kõik on nende arvates normaalne.

Kallid kaasmaalased, miks? Miks tunnete vajadust 110 km/h alas kiirust ületada. Miks ahistate teisi liiklejaid ja ärgitate neidki kiirust ületama.