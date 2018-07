Mõni aeg tagasi hakati sahistama, et David ja Victoria Beckham hakkavad abielu lahutama. Paar lükkas selle sahina ümber ja kehakeeleeksperdi sõnul on paarikese kehakeel enam-vähem selline, nagu ühel õnnelikul abielupaaril olema peaks, vahendab The Sun.

Mõni päev tagasi nähti Davidit ja Victoriat sporti nautimas ja kehakeeleekspert Judi James on nende piltide põhjal selgeks teinud, et Victoria on lihtsalt rohkelt tähelepanu nõudev naine.

Naise sõnul on Victoria suhtes see pool, kes tahab avalikult õrnutseda ning tema kehakeel näitab, et tegu on pigem värskelt armunutega kui lastega abielupaariga.