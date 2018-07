Kui tavaliselt on lauluväljakul toimuv Õllesummer väldanud neli päeva ning lõppenud laupäeval, siis sel aastal on festival kolmepäevane ja sai lõpu juba reedel.

Viimasel päeval astusid erinevatel lavadel teiste hulgas üles ka Smilers, Arop, Põhja Konn, Laura, Koit Toome ning Rukkis. Festivali lõpetas ansambli Pet Shop Boys esinemine.

Neljapäevane peaesineja Armin van Buuren otsustas, et teeb kahetunnise kontserdi asemel hoopis kahe ja poole tunnise etteaste ning Õllesummeri korraldajad ütlesid, et kuna festivali lõpuaeg on ette määratud, alustas Buuren oma esinemist varem.

Viimase päeva peaesineja Pet Shop Boys seevastu tahtis vist natuke kergemalt hakkama saada ja hilines lavaletulekuga lausa 45 minutit. Bänd pidi alustama kell 23, kuid kontsert algas 23.45.

Vaata galeriist, kuidas Õllesummeri viimane päev kulges.