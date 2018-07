Eesti esiräpparil Genkal tuli välja uus lugu "Meie Mäng", mis on pühendatud Eesti korvpallile. Muusikavideos saab näha Eesti korvpallilegende ja unustamatuid hetki. Verivärske loo esmaesitlus oli koos DJ Paul Oja ja vapustavate TTÜ tantsutüdrukutega esmaspäeval Saku Suurhallis Eesti ja Kreeka mängu poolajal. Kas tegemist on Eesti korvpalli hümniga?



"Hümn on vist palju öeldud. Me oleme aastaid mõtteid mõlgutanud, et võiks teha kossuteemalise loo. Minult on Korvpalliliit seda palju küsinud, kuid leppisime kokku, et ma ei hakka midagi tegema, vaid kui see lugu tuleb, siis tuleb. Kõik asjad tulevad omal ajal – ilmselt oli aeg nüüd küps. Muidugi võiks laul olla kolm salmi pikem, sest Eesti korvpalliajalugu on nii äge ja sellest on palju värvikaid karaktereid läbi käinud," kommenteerib Genka.



Muusikavideos käivad läbi korvpallilegendid nagu Martin Müürsepp, Margus Metstak, Gert Kullamäe, Jaak Salumets, Bamba Fall ja paljud teised. Väikest poissi, kellel on muusikavideos väga suur roll, mängib Gert Kullamäe noorem poeg Oliver.



"Tahtsime Genkaga teha musavideo, mis oleks läbilõige Eesti korvpalli ajaloost, olevikust ja ka tulevikust. Kuid minu jaoks teeb selle projekti eriliseks tegelikult kaks fakti: ühel või teisel, väiksel või suurel määral on oma vabast ajast ja tahtest ühise eesmärgi nimel siia oma panuse andnud üle 100 inimese. Pluss teravam silm märkab, et videos on kasutatud kaheksat erinevat kaamerat," lisab produtsent Tiit Loo.



"Tahtsin sellist lugu teha, mis räägib nii vanast kui ka uuest korvpallist ning samuti ka enda äpardunud korvpallikarjäärist. Nagu laulusõnad ütlevad - see mäng mind ei sallinud, aga mina armastasin teda, vastuarmastust ei saanud - pigem küünarnukiga vastu lõugu. Nooruses üritasin kossu mängida ja palju trenni teha, aga kuna ma polnud eriti andekas, siis jäi pooleli. Kuid korvpall on ainuke spordiala, millega olen tõsisemalt tegelenud," sõnab Genka.



Tähelepanelikumad spordisõbrad on märganud, et Genka ei jäta ühtegi Eesti koondise korvpallikoondise mängu vahele ja praktiliselt on iga kord ka saalis omadele kaasa elamas.



"Mulle väga meeldib see mäng. Ma elasin lapsena Kalevi spordihalli kõrval. Kui vanal Kalevil olid väga tähtsad mängud, siis nägin neid suuri masse, kes kogunesid mängu vaatama ja kuulasin raadiost korvpalli – kõik tundus nii põnev ja äge," meenutab Genka.

