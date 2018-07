Karus sõnab, et põhiliselt õpetatakse elementaarseid asju (viisakus, lugupidamine ja austus), mis on ühe täisväärtusliku inimese juures olulised. „Ma olen alati uskunud, et need, kes tegelevad eeskätt judo ja karatega muutuvad paremateks, sest distsipliin tagab selle.“

„Treeningprojektis on läbiv teema judo ja Jaapani võitluskunstid ja sellel on ka oma kindel põhjus. Nende kahe võitluskunsti lahutamatuks osaks on moraaliõpetus,“ räägib MTÜ Et Suvi Ei Läheks Luhta juhatuse liige ja karatetreener Kert Karus.

„Karate ja judo õpetamine käib läbi kindla korra ja selle rikkumisi ei ole, kuna reeglid tehakse alati selgeks esimesel treeningul. Lapsele öeldakse, et kui ta tahab trennis käia, siis peab ta ka reegleid aktsepteerima. Kui laps keeldub, siis paraku tuleb mõni muu tegevus leida. Ei saa lubada, et keegi rikub korda ja häirib sellega ka kaaslaste treeningut,“ sõnab Karus, kes usub, et läbi selle saab muuta ka ühiskonda paremaks ja turvalisemaks.

Karus märgib, et programmi raames käsitletakse ka valusaid teemasid nagu mõnuainete tarbimine, alkohol ja suitsetamine, samuti räägitakse tule- ja veeohutusest. „Projekti on kaasatud ka paar kaitseväelast, kes räägivad relvadest ja põhjendavad, et miks on vaja poistel sõjaväes käia ja riiki teenida,“ lisab mees.

Osalejad saavad tutvuda ka politsei ja päästjate tööga. „Kui tuleb mundris politseinik, kes on aukartust äratav ja range ning räägib tõsist juttu, siis lapsed kuulavad teda huviga ja on väga liigutatud sellest,“ räägib Karus.

„Pärast saavad lapsed istuda tuletõrjeauto kabiinis rooli taga ja sireeni lasta. Siis on küll nii mõnigi öelnud, et tema tahab ka tuletõrjujaks saada!“ meenutab Karus.

Treeningprojekti tahtjaid on palju

Karus sõnab, et praeguseks on kooliõpilasi juba registreerunud umbes 600, kuid see arv kindlasti suureneb. „Huvi on alati suur olnud ja me peame mingi moment hoopis registreerimise lõpetama, sest trenniruumid ei ole kummist. Olgem ausad, ega palju võimalusi ei ole, kuhu last suvel panna,“ põhjendab Karus huviliste rohkust.

Kõige suuremad huvilised on põhikooli vanuses lapsed, enamasti 8-14 aastased. Trennidesse tulevad nii poisid kui ka tüdrukud. Samuti on osalejate seas olnud välismaalasi. „On olnud ka selliseid lapsi, kes igaaastaselt käivad. Kevadel tuli päris mitu telefonikõne, kus lapsevanem küsis, et kas treeningprojekt see suvi ka on,“ räägib Karus.

Karus märgib, et koolilapsi, kes pärast võitluskunstidega edasi tegelevad on päris palju. „Ma julgen isegi öelda, et kuskil kolmandik läbinutest leiavad septembrikuus tee mõnda spordiklubisse, sest nad tahavad jätkata. Väga selge mõju on olemas. Ka vanemad suunavad oma lapsi edasi, kui nad näevad, et treenerid on toredad, kord on majas ning lisaks õpetatakse veel kasulikke ja vajalikke asju.“

"Et suvi ei läheks luhta" on juba 1995. a. alguse saanud heategevusliku õppe- ja treeningprogramm, mis toimub sellel aastal 11-s spordiklubis kaheksas erinevas Eesti omavalitsuses - Rakveres, Ahtmes, Iisakus, Tartus, Tallinnas, Pärnus, Elvas ja Kuressaares. Projekti patroon on Eesti Vabariigi president pr. Kersti Kaljulaid.