2018. aasta suvel möödub 100 aastat Nelson Mandela sünnist. Sellel puhul avas Dokfoto Keskus Lõuna-Aafrikas elanud ja töötanud Juhan Kuusi fotonäituse "Mälu kui relv."

Juhan Kuus on Lõuna-Aafrikas elanud ning töötanud, rahvusvaheliselt tunnustatud dokumentaal- ja pressifotograaf, sh World Press Photo kahekordne auhinnavõitja, kel on Eesti juured. Kuusi arhiivis, mis kogutud 45 aasta jooksul, on silmapaistvaid jäädvustusi nii Nelson Mandelast kui ka Lõuna-Aafrika ajaloost.

Näitus on avatud 5st juulist kuni 25nda augustini Dokfoto Keskuses.