Tais Tham Luangi koopasse lõksu jäänud 12 noore jalgpalluri ja nende treeneri saatus ei jäta kedagi ükskõikseks. Nii pöördus CNNi vahendusel nende poole videoläkitusega FC Liverpooli peatreener Jürgen Klopp.

„Jääge tugevaks ja teadke, et oleme teiega. Jälgime kõiki uudiseid ja loodame igal sekundil, et näete jälle päevavalgust. Usume, et see juhtub – loodetavasti minutite või tundide pärast või järgmistel päevadel,“ rõhutas Jürgen Klopp.

FC Liverpooli peatreener Jürgen Klopp. (AFP/Scanpix)

Brasiilia endine jalgpallistaar Ronaldo ütles, et kogu jalgpallimaailm loodab, et keegi leiab võimaluse, kuidas lapsed koopast välja tuua.

Kohaliku aja järgi reede öösel uppus päästeoperatsiooni ettevalmistamise käigus endine Tai sõjaväe sukelduja, 38aastane Saman Kunan. Tema surm tõstatas taas küsimuse, kui turvaline on katse tuua rühm koopast välja sukeldudes läbi kitsaste veealuste käikude. Aeg sunnib aga tagant, sest oodatavad vihmasajud muudavad päästmise veelgi raskemaks.

Päästeoperatsiooni juhi sõnul saadaks iga poissi koopast väljumisel kolm sukeldujat.