Juba 16. juulil toimub Helsingis USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini kohtumine. Trump ütles neljapäeval Montana osariigis Great Fallsis oma toetajatele, et ta on kindel selle kohtumise edus, vahendab telekanal Fox News.

Trump lisas, et soovib suhted Venemaaga normaliseerida. „Head suhted Venemaa, Hiina ja iga teise riigiga on hea ja mitte halb asi,“ rõhutas USA president.

Trumpi ja Putini lähenev kohtumine muudab taas aktuaalseks Vilniuse raudteejaama lähistel burgerirestorani Keule Ruke välisseinale maalitud grafiti. Sellel näeb Trumpi Putinile kanepisuitsu suhu puhumas. Grafiti üks autoreid Mindaugas Bonanu selgitas, et see on vabadusemahv, mis välja puhumisel tabab Venemaa presidenti.

Praegu burgerirestorani seina ehtiv Trumpi ja Putinit kujutav grafiti avati pidulikult 16. septembril 2016 ehk juba enne Trumpi valimist USA presidendiks. Eelnevalt ehtis sama aasta mai kuust burgerisrestorani seina grafiti, mis kujutas Trumpi ja Putinit suudlemas. Idee tuli restorani omanikult Dominykas Ceskauskaselt, kes arvas, et USAs võiks võimule tõusta president, kes soovib Venemaaga sõprust sobitada. Ja tal oli õigus. Esimene grafiti oli inspireeritud 1990. aastal Berliini müüril jäädvustatud Leonid Brežnevi ja Erich Honeckeri kirglikust suudlusest.

Kahjuks rikkusid Trumpi ja Putini suudluse vandaalid, kes valisid tänavakunstiteose värviga üle. Teine grafiti on samal kohal püsinud juba ligi 22 kuud.