Optometristi kinnitusel ei tasu päikseprille osta kabanosside kõrvalt, sest odavokulaarid ei pruugi pakkuda silmadele piisavalt head kaitset. Mis aga puutub stiili, siis võiks natuke moega kaasas käia sooviv Eesti mees mõelda näiteks retrostiilis aviaatoriprillidele. Tartu Tasku keskuse Norman-Optika optometristi Monika Turba sõnul ei pruugi bensiinijaamast või laadalt ostetud odavad päikseprillid pakkuda kandja silmadele sajaprotsendilist UVA ja UVB kaitset. Ning pikemas perspektiivis võib selliste tahmaklaaside kandja riskida silmakahjustuste või isegi pimedaksjäämisega. „Probleem on selles, et kui prilliklaas on lihtsalt tume ja sel puudub UV-kaitse, siis see pigem laiendab inimese pupille ja laseb sellega rohkem kahjulikku valgust silmapõhjale ja silmaläätsele, mis tõesti võib UV-kiirtega pimedaks teha pikemaajaliselt,“ selgitas optometrist.

Lisaks saab ainult optikapoodidest polaroid-klaasidega päikseprille, mis on eriti abiks autojuhtidele, kuna need kõrvaldavad ebamugavaid ja sõitmist häirivaid peegeldusi. Prillipoes saab testmärgi abil oma silmaga veenduda, et näiteks keset maanteed kükitav känguru on polariseeritud päikseprillidega kordades paremini nähtav.

Kvaliteedi eest peab mõistagi maksma: kui suvalised päikseprillid saab näiteks 20 euro eest, siis prillipoest saab sellise hinnaga silmakaitsed vaid lapsele. Meeste päikseprillide hinnad algavad 50 eurost ja tuntumate tootjate brändide eest saab välja käia ka 300 või 400. Keskmiselt tuleb arvestada 150-eurose väljaminekuga. 400 eurot ... kas sellise hinnaga päikseprillidel on siis juba kullast raamid? „Osa on kullatud, osa on käsitöödetailidega ja kindlasti brändi nimi maksab tänapäeval,“ muigas Monika Turba. Päikseprillide ostja peaks esmalt mõtlema välja, milline saab olema nende peamine otstarve. Rannaskandmise päikseprillid ei pruugi autojuhtimiseks olla sugugi parim valik. „Sellel hooajal kindlasti võiks metalliga mängida,“ tutvustas Turba tänavusi meeste päikseprillimoe trende. „Raamidel metalli ja plastiku kooslus. Ja on ka värve natuke rohkem kui eelnevatel aastatel – julgemad värvid kindlasti. Ka värvikombinatsioonid: näiteks must ja kuldne. Stiilide poolest on üsna aegumatud natuke retrohõngulised prillid.“ Retroprillidest on eriti moes sillaga nn aviaatoriprillid, mille disain muide pärinebki ühtedelt kõige esimestelt päikseprillidelt, mis üldse – lendurite ja kopterijuhtide tarbeks – loodi. Ka ümmargune 1980ndate stiil on praegu hinnatud. Lisaks on optometristi sõnul päris populaarsed erinevate spordialade harrastamiseks loodud päikseprillid – mitte tingimata vaid sportlaste seas. Aga uusimaid prillitrende on unisex-raamid ehk päikseprillid, mille üle võib kodus naisega kakluseks minna.