Skype teeb viimaks uuenduse, mis teistel suhtlusplatvormidel, nagu näiteks Messenger ja WhatsApp, ammu olemas on. Nimelt saab edaspidi näha, kas vestluskaaslane on su sõnumit lugenud või ei. Kui sõnum on nähtud, ilmub sinna kõrvale vestluskaaslase pildike.

Engadget.com kirjutab, et uuendus hakkab toimima nii tavavestluses kui ka grupivestlustes. Samas on Skype mõelnud ka inimeste privaatsuse peale. Nimelt saab uuenduse privaatsussätete alt välja lülitada, sest kõik ei soovi võibolla, et sõbrad teaksid nende võrgus viibimisest.

Uuendus peaks kasutajateni jõudma lähiajal.

Hea lugeja, mida sellest uuendusest arvad?